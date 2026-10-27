据《滚石》报道，说唱歌手Jay-Z在一份声明中表示，他将领衔第LXI届超级碗中场秀。该活动将于2027年2月14日在美国洛杉矶的SoFi体育场举行。

Jay-Z说：“从《Reasonable Doubt》到超级碗中场秀舞台——这是一段旅程。在世界最大的舞台上，三十年的音乐、工作与文化。这条道路仍然是梦想成真。”

Roc Nation与NFL的合作

自2019年以来，Jay-Z的公司Roc Nation一直作为与NFL合作的一部分参与超级碗中场秀的制作。这位艺人也参与了有关节目表演者的决策过程。

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NFL总裁罗杰·古德尔表示，联盟多年来一直与Jay-Z和Roc Nation密切合作，并看到了这位说唱歌手对超级碗中场秀的影响。他说，在与Roc Nation达成协议时，他曾请求Jay-Z在其认为时机合适时亲自登上舞台。

艺人的周年之年

Jay-Z最近庆祝了其首张专辑《Reasonable Doubt》发行30周年，以及2001年发行的专辑《The Blueprint》25周年。在过去几个月里，他还在Roots Picnic音乐节上演出，在Yankee Stadium举办了三场音乐会，随后又在伦敦、巴黎和SoFi体育场举行了体育场演出。

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