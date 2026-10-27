Zespół Dead Man’s Bones, którego członkami są Ryan Gosling i Zach Shields, zaprezentował singiel Lost in the Night. To pierwsza nowa kompozycja grupy od 17 lat, podaje Rolling Stone.

Teledysk do singla

Wraz z piosenką zespół wydał teledysk z udziałem Noaha Jupe’a i Rainey Spence. Zgodnie z fabułą klipu para wychodzi z cmentarza i błąka się nocą po mieście.

Producentem Lost in the Night został długoletni współpracownik Dead Man’s Bones, Tim Anderson. Pracował on również nad debiutanckim albumem zespołu pod tym samym tytułem, wydanym w 2009 roku.

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Poszukiwanie brzmienia

Gosling i Shields pracowali w różnych studiach w Los Angeles, próbując znaleźć odpowiednie brzmienie. Ostatecznie znaleźli je w bardziej lo-fi przestrzeni — szopie poza miastem, gdzie ustawili dwie gitary, dwie maszyny perkusyjne i parę syntezatorów.

W ubiegłym tygodniu powrót zespołu zapowiedziała żona Goslinga, Eva Mendes. W publikacjach żartowała z prób „wywołania nowej muzyki” od grupy, która przez długi czas nie wydawała żadnych materiałów. Później we wspólnym poście Mendes i Dead Man’s Bones poinformowali, że nowa muzyka ukaże się 27 października.

Dead Man’s Bones nie ujawnił jeszcze informacji o nowym albumie. Jednocześnie w poście na Instagramie dotyczącym singla zespół obiecał, że wkrótce pojawi się więcej materiałów. Jedyny wcześniejszy album Dead Man’s Bones został nagrany we współpracy z chórem dziecięcym Silverlake Conservatory Children’s Choir.

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