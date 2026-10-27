Piosenkarka Taylor Swift została oficjalnie wprowadzona do Nashville Songwriters Hall of Fame podczas branżowej ceremonii w Nashville. Została najmłodszą członkinią w historii tej instytucji. Poinformował o tym Rolling Stone.

Sześcioro nowych członków Galerii Sław

Ceremonia odbyła się w Music City Center w centrum Nashville. Swift została wprowadzona do Galerii Sław przez piosenkarza i autora piosenek Brada Paisleya. Tegorocznymi nowymi członkami zostali wraz z nią Lyle Lovett, Lee Thomas Miller, Shawn Camp, Bruce Channel oraz J. I. Allison, którego wprowadzono pośmiertnie.

Podczas wieczoru George Strait został również uhonorowany nagrodą Career Maker Award. Nashville Songwriters Hall of Fame założono w 1970 roku. Według publikacji obecność Swift sprawiła, że tegoroczna ceremonia była szczególnie zauważalna.

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Występ Lainey Wilson i przemówienie Swift

Podczas wieczoru Lainey Wilson wykonała akustyczną wersję piosenki Swift Love Story. W swoim przemówieniu piosenkarka nazwała Nashville miejscem, o którym marzyła już w gimnazjum. Jak powiedziała, to właśnie tam skupiała się mądrość, którą chciała zdobyć.

Nie jest to pierwsze wyróżnienie jej pracy autorskiej. W czerwcu podczas ceremonii w Nowym Jorku Swift została najmłodszą kobietą wprowadzoną do Songwriters Hall of Fame. W 2022 roku Nashville Songwriters Association International przyznało jej wyróżnienie Songwriter-Artist of the Decade Award.

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