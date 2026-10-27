Співачку Тейлор Свіфт ввели до Зали слави авторів пісень Нешвілла — Rolling Stone

Співачку Тейлор Свіфт офіційно ввели до Зали слави авторів пісень Нешвілла під час галузевої церемонії в Нашвіллі. Вона стала наймолодшою членкинею в історії цієї інституції. Про це повідомляє Rolling Stone.

Шестеро нових членів Зали слави

Церемонія відбулася в Music City Center у центрі Нашвілла. До Зали слави Свіфт ввів співак і автор пісень Бред Пейслі. Разом із нею цьогорічними новими членами стали Лайл Ловетт, Лі Томас Міллер, Шон Кемп, Брюс Ченнел і Дж. І. Еллісон, якого ввели посмертно.

Під час вечора Георга Стрейта також відзначили премією Career Maker Award. Залу слави авторів пісень Нешвілла заснували 1970 року. За оцінкою видання, присутність Свіфт зробила цьогорічну церемонію особливо помітною.

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Виступ Лейні Вілсон і промова Свіфт

На вечорі Лейні Вілсон виконала акустичну версію пісні Свіфт Love Story. У промові співачка назвала Нашвілл місцем, про яке мріяла ще в середній школі. За її словами, саме там була зосереджена мудрість, яку вона прагнула здобути.

Це не перше визнання її авторської роботи. У червні на церемонії в Нью-Йорку Свіфт стала наймолодшою жінкою, яку ввели до Songwriters Hall of Fame. У 2022 році Nashville Songwriters Association International вручила їй відзнаку Songwriter-Artist of the Decade Award.

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