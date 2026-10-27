Певицу Тейлор Свифт официально ввели в Зал славы авторов песен Нэшвилла во время отраслевой церемонии в Нэшвилле. Она стала самой молодой членкиней в истории этой институции. Об этом сообщает Rolling Stone.

Шесть новых членов Зала славы

Церемония состоялась в Music City Center в центре Нэшвилла. Свифт ввёл в Зал славы певец и автор песен Брэд Пейсли. Вместе с ней новыми членами в этом году стали Лайл Ловетт, Ли Томас Миллер, Шон Кемп, Брюс Ченнел и Дж. И. Эллисон, которого ввели посмертно.

Во время вечера Джорджа Стрейта также отметили премией Career Maker Award. Зал славы авторов песен Нэшвилла был основан в 1970 году. По оценке издания, присутствие Свифт сделало церемонию этого года особенно заметной.

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Выступление Лейни Уилсон и речь Свифт

На вечере Лейни Уилсон исполнила акустическую версию песни Свифт Love Story. В своей речи певица назвала Нэшвилл местом, о котором мечтала ещё в средней школе. По её словам, именно там была сосредоточена мудрость, которую она стремилась обрести.

Это не первое признание её авторской работы. В июне на церемонии в Нью-Йорке Свифт стала самой молодой женщиной, введённой в Songwriters Hall of Fame. В 2022 году Nashville Songwriters Association International вручила ей награду Songwriter-Artist of the Decade Award.

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