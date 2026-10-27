歌手泰勒·斯威夫特在纳什维尔举行的一场行业典礼上正式入选纳什维尔词曲作者名人堂。她成为该机构历史上最年轻的成员。据《滚石》报道。

六位名人堂新成员

典礼在纳什维尔市中心的Music City Center举行。歌手兼词曲作者布拉德·佩斯利将斯威夫特引入名人堂。今年与她一同入选的新成员还有莱尔·洛维特、李·托马斯·米勒、肖恩·坎普、布鲁斯·钱奈尔以及被追授入选的J. I. 艾利森。

当晚，乔治·斯特雷特还获颁Career Maker Award。纳什维尔词曲作者名人堂成立于1970年。据该刊评估，斯威夫特的出席使今年的典礼格外受到关注。

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莱妮·威尔逊的表演与斯威夫特的演讲

当晚，莱妮·威尔逊演唱了斯威夫特歌曲Love Story的原声版本。在演讲中，这位歌手称纳什维尔是她从中学时起就梦想去的地方。她表示，自己渴望获得的智慧正是集中在那里。

这并非她的词曲创作首次获得认可。6月，在纽约举行的典礼上，斯威夫特成为入选Songwriters Hall of Fame的最年轻女性。2022年，Nashville Songwriters Association International向她颁发了Songwriter-Artist of the Decade Award。

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