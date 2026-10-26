Sąd w USA ostatecznie oddalił pozew przeciwko Spotify w sprawie streamów Drake’a — Rolling Stone
Federalna sędzia w USA Josephine L. Staton ostatecznie oddaliła pozew zbiorowy przeciwko Spotify, w którym platformę oskarżano o ignorowanie miliardów rzekomo fałszywych odsłuchań muzyki rapera Drake’a. Pozew złożył raper RBX, którego prawdziwe nazwisko to Eric Dwayne Collins, informuje Rolling Stone.
Stanowisko sądu
W 16-stronicowym orzeczeniu sędzia wskazała, że Collins nie udowodnił, iż Spotify miało wobec niego konkretny obowiązek prawny, a także nie wykazał szkody wymaganej w sprawie o zaniedbanie. Według ustaleń sądu powód nie przedstawił wystarczających faktów na poparcie twierdzeń o niesprawiedliwym stosowaniu przez platformę zasad, oszustwie lub szkodzie dla konsumentów czy konkurentów.
Staton wskazała również, że różnica we wpływach między artystą a firmą streamingową nie oznaczała, iż Spotify pozostawało ze skarżącym w szczególnej relacji ochronnej. Sędzia określiła ich relację jako wzajemnie korzystną ekonomicznie, mimo nierównowagi sił typowej dla kontaktów między korporacjami a osobami fizycznymi.
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Na czym polegały oskarżenia
Collins, który jest kuzynem Snoop Dogga, twierdził w pozwie, że znaczna część około 37 miliardów odsłuchań Drake’a mogła być nieautentyczna i pochodzić z sieci kont botów. Jego zdaniem sztucznie zawyżone wskaźniki pozwalają niektórym artystom otrzymywać większą część tantiem, zmniejszając wypłaty dla muzyków z legalnymi odsłuchaniami.
Drake nie był pozwanym w tej sprawie. Wcześniej sąd już oddalił pozew, ale zezwolił Collinsowi na zmianę pozwu. Sprawa jest teraz ostatecznie zamknięta, więc nie może on ponownie wnieść tych samych roszczeń do sądu federalnego.