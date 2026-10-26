В Норт-Голливуде, США, в возрасте 90 лет умер американский актер Уолтер Кениг, известный ролью навигатора Павла Чехова на борту Enterprise во франшизе Star Trek. Об этом сообщает Der Spiegel.

Сообщение агентства

О смерти Кенига в социальной сети X заявило его агентство Galactic Productions. В агентстве сообщили, что актер умер от старости вечером 25 октября в своем доме в Норт-Голливуде, рядом с дочерью и племянницей.

В заявлении Galactic Productions отметили, что талант, теплота и работы Кенига оставили заметный след для нескольких поколений поклонников в разных странах мира.

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Роль в Star Trek

Кениг сыграл прапорщика Павла Чехова на борту Enterprise. В более поздних появлениях персонажа повысили до звания командира. Актер принял участие в двух сериалах Star Trek и семи фильмах франшизы, а также озвучивал Чехова в нескольких видеоиграх.

Коллега Кенига Джордж Такеи, исполнявший роль Хикару Сулу, выразил соболезнования. Он написал в Bluesky, что познакомился с Кенигом на мостике Enterprise в 1960-х годах и они оставались друзьями почти шесть десятилетий.

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