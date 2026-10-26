W North Hollywood w USA w wieku 90 lat zmarł amerykański aktor Walter Koenig, znany z roli nawigatora Pawła Czechowa na pokładzie Enterprise we ფრanczyzie Star Trek. Informuje o tym Der Spiegel.

Komunikat agencji

O śmierci Koeniga poinformowała w serwisie społecznościowym X jego agencja Galactic Productions. Agencja przekazała, że aktor zmarł ze starości wieczorem 25 października w swoim domu w North Hollywood, w obecności córki i siostrzenicy.

W oświadczeniu Galactic Productions zaznaczyła, że talent, ciepło i dorobek Koeniga pozostawiły wyraźny ślad dla kilku pokoleń fanów w różnych krajach świata.

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Rola w Star Trek

Koenig zagrał chorążego Pawła Czechowa na pokładzie Enterprise. W późniejszych występach postać awansowała do stopnia komandora. Aktor wystąpił w dwóch serialach Star Trek i siedmiu filmach tej franczyzy, a także użyczył głosu Czechowowi w kilku grach wideo.

Współaktor Koeniga George Takei, który grał Hikarę Sulu, złożył kondolencje. Napisał w Bluesky, że poznał Koeniga na mostku Enterprise w latach 60. i że pozostawali przyjaciółmi przez niemal sześć dekad.

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