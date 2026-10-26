Боб Дилан впервые с 2014 года исполнил Million Miles в Бремене — Rolling Stone
Боб Дилан 25 октября на концерте в OVB Arena в Бремене, Германия, впервые с 2014 года исполнил «Million Miles» — композицию с альбома Time Out of Mind. Об этом сообщает Rolling Stone.
Возвращение песни в сет-лист
«Million Miles» прозвучала в конце выступления в рамках европейского тура Lights of Autumn. Видеозаписи с концерта нет, поскольку зрители должны держать телефоны в специальных чехлах на протяжении шоу. Вместе с тем в сети появилась качественная аудиозапись из зала.
На концерте в Бремене Дилан также представил новую аранжировку «Trying to Get to Heaven» — еще одной композиции с Time Out of Mind. Издание отмечает, что эта версия напоминает «One More Cup of Coffee» с альбома Desire 1976 года. За два дня до этого музыканты исполняли «Trying to Get to Heaven» во Фленсбурге, но в другой аранжировке.
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Европейский тур и состав группы
Тур Lights of Autumn стартовал 19 октября в Осло. В тот вечер Дилан впервые исполнил каверы «Louisiana 1927» Рэнди Ньюмана и «Dublin Blues» Гая Кларка, а также вернул в программу «Crash on the Levee (Down in the Flood)», которую не играл с 2005 года. В сет-листе также появилась «Tangled Up In Blue» — впервые с 2018 года; Дилан добавил к ней два новых куплета и исполнил на фортепиано с минимальным аккомпанементом.
После первого концерта тура каверы Ньюмана и Кларка, как и «Crash on the Levee (Down in the Flood)», исчезли из программы. При этом новая версия «Tangled Up In Blue» осталась в сет-листе, а Дилан также вернул «Girl From The North Country».
На европейских концертах в составе группы дебютировал гитарист Майк Сил. Сейчас он делит гитарные партии с Джоэлом Патерсоном.