46-летняя Соломия Витвицкая сделала новое заявление о материнстве

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась новыми подробностями о своём материнстве и опубликовала фото из периода беременности. Другие детали её заявления в данном сообщении не уточняются.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно родила первенца, поделилась архивными фотографиями и высказалась о своем материнстве.

В частности, телезвезда опубликовала в Instagram фото с округлым животиком. Соломия также отметила, что не реагирует на негативные комментарии в сети относительно беременности в 46 лет и предположения о суррогатном материнстве.

«Сегодня у Устимы месяц. А у меня наконец-то появились те самые красивые фото беременности. Знаете, что интересно? Показываешь живот — «Зачем? Это некрасиво». Не показываешь — «Ага, суррогатная мама вынашивает, живот накладной». Одним словом, угодить всем не получится. Поэтому я решила просто сохранить эту красоту для себя», — подчеркнула телеведущая.

Соломия также добавила, что фотосессию провели накануне родов. Теперь эти кадры напоминают ей об особом периоде жизни.

«Теперь, когда нашему мальчику уже почти месяц, эти кадры для меня совершенно особенные. Тогда он ещё жил во мне. А сегодня я уже могу обнимать его, целовать и удивляться, как быстро изменилась наша жизнь», — отметила Витвицкая.

Напомним, Соломия Витвицкая получила свидетельство о рождении сына после задержки.

До этого Соломия Витвицкая рассказала о первой ночи дома с новорожденным сыном.

Ранее Соломия Витвицкая раскрыла имя новорожденного сына и показала фото.

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