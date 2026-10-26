46岁的索洛米娅·维特维茨卡就母亲身份一事发表了新声明

乌克兰电视主持人索洛米娅·维特维茨卡分享了关于自己为人母经历的新细节，并发布了怀孕期间的照片。该报道中未进一步说明其声明的其他细节。

乌克兰著名电视主持人索洛米娅·维特维茨卡近日迎来了她的第一个孩子，她分享了些旧照，并谈到了自己的为人母经历。

特别是，这位电视明星在Instagram上发布了一张展示圆滚滚小肚子的照片。索洛米娅还表示，她不会理会网络上关于她46岁怀孕的负面评论，也不会回应关于代孕的猜测。

“乌斯蒂姆今天满月了。而我终于有了那些美丽的孕照。知道有什么有趣的吗？露肚子——‘干嘛？这不好看’。不露肚子——‘啊哈，是代孕妈妈在怀，肚子是假的’。 总之，根本无法让所有人满意。所以我决定把这份美丽留给自己，”这位电视主持人强调道。

索洛米娅还补充道，这组写真是在分娩前夕拍摄的。如今，这些照片让她回想起生命中这段特别的时光。

“现在，我们的儿子已经快满月了，这些照片对我来说格外特别。那时他还在我的肚子里。而今天，我已经可以拥抱他、亲吻他，并惊叹于我们的生活变化得如此之快，”维特维茨卡说道。

此前，索洛米娅·维特维茨卡在经历了一段延迟后，终于领到了儿子的出生证明。

此前，索洛米娅·维特维茨卡曾讲述了与新生儿儿子在家度过的第一个夜晚。

此前，索洛米娅·维特维茨卡曾公布了新生儿儿子的名字并晒出了照片。

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