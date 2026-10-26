46-letnia Solomija Witwicka wydała nowe oświadczenie dotyczące macierzyństwa

Ukraińska prezenterka telewizyjna Solomija Witwicka podzieliła się nowymi szczegółami na temat swojego macierzyństwa i opublikowała zdjęcia z okresu ciąży. Pozostałe szczegóły jej wypowiedzi nie zostały sprecyzowane w przekazanym komunikacie.

Znana ukraińska prezenterka telewizyjna Solomija Witwicka, która niedawno urodziła swoje pierwsze dziecko, udostępniła archiwalne zdjęcia i wypowiedziała się na temat swojego macierzyństwa.

W szczególności gwiazda telewizji opublikowała na Instagramie zdjęcie z zaokrąglonym brzuszkiem. Solomija zaznaczyła również, że nie reaguje na negatywne komentarze w sieci dotyczące ciąży w wieku 46 lat oraz spekulacje na temat macierzyństwa zastępczego.

„Dzisiaj mija miesiąc. W końcu mam te piękne zdjęcia z ciąży. Wiecie, co jest ciekawe? Pokazujesz brzuszek – „Po co? To nieładnie”. Nie pokazujesz – „Aha, nosi cię matka zastępcza, brzuszek jest sztuczny”. Krótko mówiąc, nie da się zadowolić wszystkich. Dlatego postanowiłam po prostu zachować to piękno dla siebie” – podkreśliła prezenterka.

Solomija dodała również, że sesja zdjęciowa odbyła się tuż przed porodem. Teraz te zdjęcia przypominają jej o tym wyjątkowym okresie życia.

„Teraz, kiedy nasz chłopczyk ma już prawie miesiąc, te zdjęcia są dla mnie naprawdę wyjątkowe. Wtedy jeszcze żył we mnie. A dziś mogę go już przytulać, całować i dziwić się, jak szybko zmieniło się nasze życie” – zauważyła Witwicka.

Przypomnijmy, że Solomija Witwicka otrzymała akt urodzenia syna z pewnym opóźnieniem.

Wcześniej Solomija Witwicka opowiedziała o pierwszej nocy w domu z nowo narodzonym synem.

Wcześniej Solomija Witwicka ujawniła imię nowo narodzonego syna i pokazała jego zdjęcie.

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