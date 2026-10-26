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鲍勃·迪伦在不来梅首次自2014年以来演唱《Million Miles》——《滚石》

UA.NEWS 26 十月 2026 17:20
鲍勃·迪伦在不来梅首次自2014年以来演唱《Million Miles》——《滚石》

《滚石》报道，鲍勃·迪伦10月25日在德国不来梅OVB Arena举行的演唱会上演唱了《Million Miles》。这是他自2014年以来首次演唱这首收录于专辑Time Out of Mind的歌曲。

歌曲重回曲目单

《Million Miles》在欧洲Lights of Autumn巡演期间的这场演出接近尾声时演唱。由于观众在演出期间必须将手机放在专用收纳袋中，因此没有这场演唱会的视频录像。不过，网上出现了一段来自场内的高质量音频录音。

在不来梅的演唱会上，迪伦还展示了《Trying to Get to Heaven》的新编曲，这也是Time Out of Mind中的另一首作品。该刊指出，这一版本让人想起1976年专辑Desire中的《One More Cup of Coffee》。两天前，音乐家们曾在弗伦斯堡演奏《Trying to Get to Heaven》，但采用了不同的编曲。

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欧洲巡演与乐队阵容

Lights of Autumn巡演于10月19日在奥斯陆开幕。当晚，迪伦首次演唱了兰迪·纽曼的翻唱曲《Louisiana 1927》和盖伊·克拉克的翻唱曲《Dublin Blues》，还将自2005年以来未曾演奏的《Crash on the Levee (Down in the Flood)》重新加入曲目单。曲目单中还出现了《Tangled Up In Blue》——这是自2018年以来首次；迪伦为其加入了两段新主歌，并以钢琴配合极少的伴奏演唱。

巡演首场演出后，纽曼和克拉克的翻唱曲以及《Crash on the Levee (Down in the Flood)》都从曲目单中消失。不过，新版本的《Tangled Up In Blue》保留在曲目单中，迪伦还重新演唱了《Girl From The North Country》。

吉他手迈克·西尔在欧洲演出中首次作为乐队成员登场。目前，他与乔尔·帕特森分担吉他部分。

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