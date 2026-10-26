Bob Dylan 25 października podczas koncertu w OVB Arena w Bremie w Niemczech po raz pierwszy od 2014 roku wykonał „Million Miles” — utwór z albumu Time Out of Mind. Informuje o tym Rolling Stone.

Powrót utworu do setlisty

„Million Miles” wybrzmiało pod koniec występu w ramach europejskiej trasy Lights of Autumn. Nie ma nagrania wideo z koncertu, ponieważ widzowie muszą trzymać telefony w specjalnych etui podczas show. W sieci pojawiło się jednak wysokiej jakości nagranie audio z sali.

Na koncercie w Bremie Dylan zaprezentował również nową aranżację „Trying to Get to Heaven” — kolejnego utworu z Time Out of Mind. Wydanie zaznacza, że ta wersja przypomina „One More Cup of Coffee” z albumu Desire z 1976 roku. Dwa dni wcześniej muzycy wykonywali „Trying to Get to Heaven” we Flensburgu, ale w innej aranżacji.

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Europejska trasa i skład zespołu

Trasa Lights of Autumn rozpoczęła się 19 października w Oslo. Tego wieczoru Dylan po raz pierwszy wykonał covery „Louisiana 1927” Randy’ego Newmana i „Dublin Blues” Guya Clarka, a także przywrócił do programu „Crash on the Levee (Down in the Flood)”, którego nie grał od 2005 roku. W setliście pojawiło się również „Tangled Up In Blue” — po raz pierwszy od 2018 roku; Dylan dodał do niego dwie nowe zwrotki i wykonał utwór na fortepianie z minimalnym akompaniamentem.

Po pierwszym koncercie trasy covery Newmana i Clarka, podobnie jak „Crash on the Levee (Down in the Flood)”, zniknęły z programu. Nowa wersja „Tangled Up In Blue” pozostała jednak w setliście, a Dylan przywrócił także „Girl From The North Country”.

Podczas europejskich koncertów w składzie zespołu zadebiutował gitarzysta Mike Seal. Obecnie dzieli partie gitarowe z Joelem Patersonem.

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