Видео: Победитель шоу «Танцы со звездами» Макс Леонов вступил в ряды ВСУ

Известный танцор и победитель шоу «Танцы со звездами» Макс Леонов добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Как стало известно, он служит в армии еще с декабря 2025 года. Где именно проходит службу танцор, пока не уточняется.

По словам Леонова, он долгое время скрывал эту информацию, поскольку не хотел делать из этого хайп. Об этом танцор рассказал в проекте «Наедине с Гламуром».

Леонов отметил, что иногда ездит в Киев, чтобы участвовать в мероприятиях, на которых собирают деньги на нужды украинской армии.

36-летний танцор вступил в ряды ВСУ в декабре 2025 года. Сейчас он проходит службу в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск.

«Я прохожу службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск, 46-я отдельная аэромобильная бригада. Служу с декабря прошлого года. Это исключительно моя позиция, но я решил не делать из этого хайп. Теперь это неотъемлемая часть моей жизни», — рассказал Леонов.

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По словам танцора, командование бригады периодически отпускает его в Киев, чтобы благодаря его известности в СМИ он помогал собирать средства на нужды армии. Кроме того, Леонов подчеркнул, что решение пойти на службу было спонтанным.

«Решение о службе было спонтанным, но я считаю, что каждый каким-то образом должен присоединиться к армии», — добавил танцор.

Источник: Наедине с Гламуром

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