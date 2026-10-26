Film: Zwycięzca programu „Taniec z gwiazdami” Maks Leonow wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy

Znany tancerz i zwycięzca programu „Taniec z gwiazdami” Maks Leonow dobrowolnie wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak się dowiedzieliśmy, służy w wojsku już od grudnia 2025 roku. Nie podano na razie, gdzie dokładnie tancerz pełni służbę.

Według słów Leonowa, przez długi czas ukrywał tę informację, ponieważ nie chciał robić z tego sensacji. Tancerz opowiedział o tym w programie „Sam na sam z Glamourem”.

Leonow zaznaczył, że czasami jeździ do Kijowa, aby brać udział w wydarzeniach, podczas których zbierane są fundusze na potrzeby ukraińskiej armii.

36-letni tancerz wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy w grudniu 2025 roku. Obecnie pełni służbę w 46. brygadzie wojsk desantowo-szturmowych.

„Służę w Siłach Zbrojnych Ukrainy w 46. brygadzie wojsk desantowo-szturmowych, 46. oddzielnej brygadzie powietrznodesantowej. Służę od grudnia ubiegłego roku. To wyłącznie moje stanowisko, ale postanowiłem nie robić z tego sensacji. To teraz nieodłączna część mojego życia” — powiedział Leonow.

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Według tancerza dowództwo brygady od czasu do czasu wysyła go do Kijowa, aby dzięki jego rozpoznawalności w mediach pomagał zbierać fundusze na potrzeby armii. Ponadto Leonow podkreślił, że decyzja o wstąpieniu do służby była spontaniczna.

„Decyzja o służbie była spontaniczna, ale uważam, że każdy powinien w jakiś sposób zaangażować się w działania wojska” — dodał tancerz.

Źródło: Sam na sam z Glamourem

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