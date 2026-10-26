著名舞者、选秀节目《与明星共舞》冠军马克斯·列昂诺夫自愿加入了乌克兰武装部队。 据悉，他自2025年12月起便已在军队服役。目前尚不清楚这位舞员具体在何处服役。

据列昂诺夫透露，他长期以来一直隐瞒这一消息，因为不想借此炒作。这位舞者在《与魅力独处》节目中谈到了此事。

列昂诺夫表示，他有时会前往基辅，参加为乌克兰军队筹集资金的慈善活动。

这位36岁的舞者于2025年12月加入乌克兰武装部队。目前，他正在第46空降突击旅服役。

“我在乌克兰武装力量第46空降突击旅、第46独立空降旅服役。从去年12月开始服役。 这纯粹是我的个人立场，但我决定不以此炒作。这现在已成为我生活中不可或缺的一部分，”列昂诺夫说道。

<br />

据这位舞者介绍，旅指挥部会定期准许他前往基辅，利用他的媒体影响力协助为军队筹集资金。此外，列昂诺夫强调，参军的决定是即兴做出的。

“参军的决定是即兴的，但我认为每个人都应该以某种方式为军队贡献力量，”这位舞者补充道。

来源：《与魅力独处》

此前，《称重与幸福》节目冠军维亚切斯拉夫·格拉博维在敖德萨枪击事件后与外界取得了联系。

需要提醒的是，真人秀节目《健康与幸福》第10季冠军维亚切斯拉夫·格拉博维在敖德萨枪击事件中失去了父母和亲兄弟。

关注我们在