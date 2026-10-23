Sąd Najwyższy Queenslandu w Brisbane w Australii oddalił pierwszą próbę przedsiębiorcy z branży fitness i byłego uczestnika programu The Bachelor, Sama Wuda, zamknięcia mediom dostępu do materiałów w postępowaniu dotyczącym jego zwolnienia za kaucją. Jak informuje ABC News, 46-letni Wud nie był obecny na posiedzeniu 23 października, na którym jego prawnicy wnioskowali o zakaz publikacji informacji.

Częściowe ograniczenie

Wniosek dotyczył ograniczenia dziennikarzom dostępu do dokumentów, w tym pisemnych oświadczeń osób popierających prośbę Wuda o zwolnienie za kaucją. Sędzia Patrick McCafferty zgodził się tymczasowo ukryć jedynie nazwiska, adresy i inne dane umożliwiające identyfikację osób wspomnianych w dokumentach.

Wśród ukrytych informacji jest adres, pod którym Wud miałby mieszkać w przypadku uwzględnienia wniosku o zwolnienie za kaucją. Do następnego posiedzenia media mogą informować o treści zredagowanych wersji materiałów sądowych, a Wud pozostanie w areszcie.

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Rozprawę w sprawie kaucji wyznaczono wcześniej

Obrona złożyła również do Sądu Najwyższego wniosek o zwolnienie Wuda za kaucją. Sąd wyznaczył rozprawę na wcześniejszy termin: zamiast 4 listopada odbędzie się ona 30 października. Tego samego dnia zostanie rozpatrzony także wniosek o ograniczenie publikacji materiałów.

4 października policja Sunshine Coast aresztowała Wuda i postawiła mu zarzuty spowodowania obrażeń ciała oraz uduszenia w kontekście przemocy domowej. Zarzuty dotyczą domniemanego incydentu w mieszkaniu w Noosie. Według policji po kłótni Wud popchnął i dusił swoją żonę, aż przestała oddychać. Wud zaprzecza tym zarzutom. Jego pierwszy wniosek o zwolnienie za kaucją został oddalony przez sąd Sunshine Coast 8 października.

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