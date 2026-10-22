W Nashville w USA Zac Brown wykonał utwór Butterfly podczas koncertu-hołdu CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton, poświęconego Dolly Parton. W trakcie występu wraz z Brownem i jego zespołem wybrzmiewał wcześniej nagrany wokal Parton, informuje Rolling Stone.

Występ w Nashville

Butterfly znalazł się na wydanym w 2025 roku albumie Browna Love & Fear jako duet z Parton. Publikacja opisuje utwór jako inspirującą balladę, która ma prowadzić dzieci Browna przez życie.

Występ odbył się w Fisher Center for the Performing Arts na Uniwersytecie Belmont. Scenę ozdobiono dużą kompozycją kwiatową oraz dekoracjami z motywem motyli. Wcześniej tego samego wieczoru Ella Langley wykonała własną wersję piosenki Jolene, którą Parton wydała w 1974 roku.

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Koncertowy debiut utworu

Brown po raz pierwszy wykonał Butterfly na żywo kilka dni po śmierci Parton w sierpniu — podczas dwóch koncertów Zac Brown Band na Forest Hills Stadium w Queens w Nowym Jorku. Wówczas również śpiewał z wykorzystaniem studyjnego nagrania wokalu Parton i powiedział, że nie będzie innej osoby ani innej Dolly Parton.

Koncert-hołd odbył się 21 października w Nashville i został wyemitowany przez ABC. Od 22 października nagranie programu jest dostępne na Hulu. W programie wzięli również udział Brad Paisley, Carrie Underwood i Vince Gill. Środki z wydarzenia zostaną przeznaczone na wsparcie Dolly Parton’s Imagination Library.

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