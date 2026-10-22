В Нэшвилле, США, Зак Браун исполнил песню Butterfly на концерте-трибьюте CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton, посвященном Долли Партон. Во время выступления вместе с Брауном и его группой звучал заранее записанный вокал Партон, сообщает Rolling Stone.

Выступление в Нэшвилле

Butterfly вошла в выпущенный в 2025 году альбом Брауна Love & Fear как дуэт с Партон. Издание описывает композицию как вдохновляющую балладу, призванную провести детей Брауна через жизнь.

Номер состоялся в Центре исполнительских искусств Fisher при Университете Бельмонт. Сцену украсили большой цветочной композицией и декорациями с бабочками. Ранее тем же вечером Элла Лэнгли исполнила собственную версию песни Jolene, которую Партон выпустила в 1974 году.

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Концертный дебют песни

Браун впервые исполнил Butterfly вживую через несколько дней после смерти Партон в августе — на двух концертах Zac Brown Band на Forest Hills Stadium в Куинсе, Нью-Йорк. Тогда он также пел с использованием студийной записи вокала Партон и сказал, что не будет другого человека и другой Долли Партон.

Концерт-трибьют состоялся 21 октября в Нэшвилле и вышел в эфир на ABC. С 22 октября запись шоу доступна на Hulu. В программе также приняли участие Брэд Пейсли, Кэрри Андервуд и Винс Гилл. Средства от мероприятия будут направлены на поддержку Dolly Parton’s Imagination Library.

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