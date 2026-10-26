Актёр озвучивания Эрик Бауза умер в 46 лет — BBC News

Актёр озвучивания Эрик Бауза, известный голосами персонажей Looney Tunes, в частности Багза Банни, Даффи Дака и Порки Пига, умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление его семьи, опубликованное в Instagram.

В заявлении семьи смерть Баузы назвали внезапной. По данным Variety, которые приводит BBC, причиной смерти стало гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание. Издание также сообщило, что актёр умер дома в воскресенье.

Роли в анимации

Бауза озвучил нескольких персонажей в анимационном фильме «Койот против Acme». В этой ленте он вновь озвучил Даффи Дака, Порки Пига, Элмера Фадда и Фогхорна Леггорна, а также Дорожного Бегуна.

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Ранее, в фильме «Космический джем: Новое поколение» 2021 года, он озвучил Даффи Дака, Порки Пига, Элмера Фадда и Фогхорна Леггорна. Также Бауза сыграл генерала Тоада в фильме «Братья Супер Марио в кино» 2023 года и его продолжении «Супер Марио Галактика в кино». Он также появился в недавно выпущенном проекте Forgotten Island.

Награды и наследие

Эрик Бауза родился в Онтарио и имел филиппинское происхождение. В интервью NBC News в 2021 году он рассказывал, что с ранних лет был большим поклонником Looney Tunes и в детстве подражал голосам персонажей.

В течение 2022–2025 годов Бауза получил три премии Emmy за выдающуюся работу по озвучиванию в нескольких телесериалах. Глава Warner Bros. Television Group and US Networks Ченнинг Данжи заявила, что он продолжил наследие таких мастеров озвучивания, как Мел Бланк, а работу с персонажами Looney Tunes считал одной из величайших честей в жизни.

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