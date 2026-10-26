配音演员埃里克·鲍扎去世，享年46岁——BBC News

配音演员埃里克·鲍扎去世，享年46岁。他因担任《乐一通》角色配音而闻名，其中包括兔八哥、达菲鸭和波基猪。BBC News报道称，其家人在Instagram上发布了一份声明。

鲍扎的家人在声明中称，他的死亡是突然发生的。BBC援引Variety的消息称，死因是高血压性心血管疾病。该媒体还报道称，这名演员于周日在家中去世。

动画角色

鲍扎在动画电影《土狼大战Acme》中为多个角色配音。在这部影片中，他再次为达菲鸭、波基猪、埃尔默·法德、福格霍恩·莱格霍恩以及飞毛腿配音。

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此前，在2021年的电影《空中大灌篮：新传奇》中，他为达菲鸭、波基猪、埃尔默·法德和福格霍恩·莱格霍恩配音。鲍扎还在2023年的电影《超级马力欧兄弟大电影》及其续集《超级马力欧银河大电影》中饰演托德将军。他还出演了最近发布的项目Forgotten Island。

荣誉与传承

埃里克·鲍扎出生于安大略省，拥有菲律宾血统。他在2021年接受NBC News采访时表示，自己从小就是《乐一通》的忠实粉丝，并在童年时模仿角色的声音。

2022年至2025年间，鲍扎凭借在多部电视剧中的杰出配音工作获得了三项艾美奖。华纳兄弟电视集团及美国电视网络主席钱宁·邓吉表示，他延续了梅尔·布兰克等配音大师的传承，并将与《乐一通》角色合作视为一生中最大的荣幸之一。

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