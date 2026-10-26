Aktor głosowy Eric Bauza zmarł w wieku 46 lat — BBC News

Aktor głosowy Eric Bauza, znany z użyczania głosu postaciom z Looney Tunes, w tym Królikowi Bugsowi, Kaczorowi Daffy’emu i Porky’emu Pigowi, zmarł w wieku 46 lat. BBC News informuje, powołując się na oświadczenie jego rodziny opublikowane na Instagramie.

W oświadczeniu rodziny śmierć Bauzy określono jako nagłą. Według Variety, na które powołuje się BBC, przyczyną śmierci była choroba sercowo-naczyniowa związana z nadciśnieniem. Medium poinformowało również, że aktor zmarł w domu w niedzielę.

Role w animacji

Bauza użyczył głosu kilku postaciom w animowanym filmie „Coyote vs. Acme”. W tym filmie ponownie podkładał głos Kaczorowi Daffy’emu, Porky’emu Pigowi, Elmerowi Fuddowi i Foghornowi Leghornowi, a także Strusiowi Pędziwiatrowi.

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Wcześniej, w filmie „Kosmiczny mecz: Nowa era” z 2021 roku, użyczył głosu Kaczorowi Daffy’emu, Porky’emu Pigowi, Elmerowi Fuddowi i Foghornowi Leghornowi. Bauza zagrał również generała Toada w filmie „Super Mario Bros. Film” z 2023 roku oraz jego kontynuacji „Super Mario Galaxy w kinie”. Pojawił się także w niedawno wydanym projekcie Forgotten Island.

Wyróżnienia i dziedzictwo

Eric Bauza urodził się w Ontario i miał filipińskie pochodzenie. W wywiadzie dla NBC News w 2021 roku mówił, że od najmłodszych lat był wielkim fanem Looney Tunes i w dzieciństwie naśladował głosy postaci.

W latach 2022–2025 Bauza zdobył trzy nagrody Emmy za wybitną pracę w dubbingu w kilku serialach telewizyjnych. Channing Dungey, przewodnicząca Warner Bros. Television Group and US Networks, oświadczyła, że kontynuował on dziedzictwo mistrzów aktorstwa głosowego, takich jak Mel Blanc, a pracę z postaciami Looney Tunes uważał za jeden z największych zaszczytów w swoim życiu.

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