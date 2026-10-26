В ЮАР рэпер Maglera Doe Boy дебютирует как актёр в двухчастном короткометражном фильме Mzansi, который снимали в ЮАР и Мозамбике. Показ ленты на YouTube запланирован на 2 ноября, а премьера в Йоханнесбурге — на 9 ноября, сообщает TimesLIVE.

Уличная культура и музыка

По словам артиста, Mzansi рассказывает о межпровинциальной и трансграничной уличной культуре, моде, разнообразии и её связи с другими странами Африки. Для фильма также готовят две композиции: Izinja при участии 25K и Sir Trill и Ntariana при участии Young Stunna.

Настоящее имя Maglera Doe Boy — Токело Мояхе. Он вырос в тауншипе Канана недалеко от Клерксдорпа, получил две награды South African Hip Hop Awards и дважды номинировался на BET Awards.

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Сотрудничество и творческий подход

Maglera Doe Boy и певица Tyla подписаны на лейбл Epic Records. Рэпер заявил, что хотел бы записать с ней песню, но считает, что такое сотрудничество должно быть творчески оправданным, а не происходить лишь потому, что оба являются выходцами из ЮАР. Он также упомянул, что Tyla пригласила его на сцену во время South African Music Awards в августе.

Артист назвал продюсера Swizz Beatz наставником и рассказал, что тот помогал ему налаживать профессиональные связи, в частности познакомил с Lil Uzi Vert в Нью-Йорке. Maglera Doe Boy также отметил влияние A$AP Rocky на своё видение моды, визуального искусства и творчества. Говоря об актёрском дебюте, рэпер подчеркнул важность осознанного подхода к повествованию и работе над персонажем.

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