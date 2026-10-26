在南非，说唱歌手Maglera Doe Boy将在两集短片《Mzansi》中首次出演演员。该片在南非和莫桑比克拍摄，将于11月2日在YouTube上线，并于11月9日在约翰内斯堡举行首映，TimesLIVE报道。

街头文化与音乐

据这位艺人介绍，《Mzansi》讲述了跨省和跨境街头文化、时尚、多样性，以及其与其他非洲国家的联系。影片还准备了两首歌曲：由25K和Sir Trill参与的《Izinja》，以及由Young Stunna参与的《Ntariana》。

Maglera Doe Boy的本名是Tokelo Moyakhe。他在克莱克斯多普附近的卡纳纳镇区长大，曾获得两项South African Hip Hop Awards奖项，并两次获得BET Awards提名。

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合作与创作方式

Maglera Doe Boy和歌手Tyla均签约Epic Records。该说唱歌手表示，他希望与她录制一首歌曲，但认为这样的合作应当在创作上合理，而不应仅仅因为两人都来自南非而进行。他还提到，Tyla在8月举行的South African Music Awards期间邀请他登台。

这位艺人称制作人Swizz Beatz是自己的导师，并表示对方帮助他建立职业人脉，其中包括在纽约将他介绍给Lil Uzi Vert。Maglera Doe Boy还指出，A$AP Rocky影响了他对时尚、视觉艺术和创作的看法。谈及首次出演演员时，这位说唱歌手强调，有意识地处理叙事和塑造角色十分重要。

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