猫王埃尔维斯·普雷斯利音乐的权利方已对开发人工智能Claude的Anthropic公司提起诉讼。他们称，该公司未经许可使用这位歌手的274首歌曲训练其模型，《滚石》报道。

索赔4100万美元

据该刊报道，诉讼由Authentic Brands Group提起，该授权集团控制着普雷斯利的音乐和肖像。在ABE EPE LLC诉Anthropic一案中，提及了热门歌曲All Shook Up、Can’t Help Falling in Love和Don’t Be Cruel，以及知名度较低的歌曲。

原告要求就每首他们认为权利受到侵犯的作品索赔15万美元。索赔总额约为4100万美元。

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关于Claude的指控

诉讼称，Claude生成的结果侵犯了互联网可获取音乐目录中作品的版权，其中包括普雷斯利的歌曲。原告还表示，Claude的一个较新版本在被要求为现代受众再现特定歌曲时，生成了在结构、重复使用的音乐钩子以及主歌、副歌和桥段组合上接近原作的歌词。

原告律师理查德·布什表示，他们寻求保护对这些作品的专有权利。诉讼还称，Anthropic可能借助人工智能模型创作了未经授权的衍生作品。

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