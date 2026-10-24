Правообладатели музыки Элвиса Пресли подали иск против компании Anthropic, разрабатывающей искусственный интеллект Claude. Они утверждают, что компания без разрешения обучала свои модели на 274 композициях исполнителя, сообщает Rolling Stone.

Требования на $41 млн

По данным издания, иск подала Authentic Brands Group — лицензионная группа, контролирующая музыку и образ Пресли. В деле ABE EPE LLC против Anthropic упомянуты хиты All Shook Up, Can’t Help Falling in Love и Don’t Be Cruel, а также менее известные песни.

Истцы требуют по $150 тыс. за каждую композицию, права на которую, по их мнению, были нарушены. Общая сумма требований составляет примерно $41 млн.

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Утверждения в отношении Claude

В иске утверждается, что Claude создавал результаты, нарушающие авторские права на произведения из доступных в интернете музыкальных каталогов, в том числе на песни Пресли. Истцы также заявляют, что одна из более новых версий Claude по запросу на воспроизведение конкретных песен для современной аудитории создавала тексты, близкие к оригиналам по структуре, повторно использованным музыкальным хукам и набору куплетов, припевов и бриджей.

Адвокат истцов Ричард Буш заявил, что они стремятся защитить исключительные права на эти композиции. В иске также говорится о предполагаемом создании Anthropic нелицензированных производных произведений с помощью моделей искусственного интеллекта.

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