Właściciele praw do muzyki Elvisa Presleya złożyli pozew przeciwko firmie Anthropic, która rozwija sztuczną inteligencję Claude. Twierdzą, że firma bez zezwolenia szkoliła swoje modele na 274 utworach artysty, informuje Rolling Stone.

Roszczenia na 41 mln dolarów

Według publikacji pozew złożyła Authentic Brands Group — grupa licencyjna kontrolująca muzykę i wizerunek Presleya. W sprawie ABE EPE LLC przeciwko Anthropic wymieniono przeboje All Shook Up, Can’t Help Falling in Love i Don’t Be Cruel, a także mniej znane utwory.

Powodowie żądają po 150 tys. dolarów za każdą kompozycję, do której prawa, ich zdaniem, zostały naruszone. Łączna wartość roszczeń wynosi około 41 mln dolarów.

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Twierdzenia dotyczące Claude

W pozwie stwierdzono, że Claude tworzył rezultaty naruszające prawa autorskie do utworów z katalogów muzycznych dostępnych w internecie, w tym do piosenek Presleya. Powodowie twierdzą również, że jedna z nowszych wersji Claude, na prośbę o odtworzenie konkretnych piosenek dla współczesnej publiczności, tworzyła teksty zbliżone do oryginałów pod względem struktury, ponownie wykorzystywanych muzycznych motywów oraz zestawu zwrotek, refrenów i bridge’ów.

Prawnik powodów Richard Busch oświadczył, że dążą oni do ochrony wyłącznych praw do tych kompozycji. W pozwie mowa jest także o domniemanym tworzeniu przez Anthropic nielicencjonowanych utworów zależnych za pomocą modeli sztucznej inteligencji.

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