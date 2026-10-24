Książę William był gościem znanego brytyjskiego programu komediowego Grahama Nortona, gdzie opowiedział zabawną historię o swoim dziecięcym marzeniu. Okazało się, że w dzieciństwie chciał zostać didżejem, a nie królem.

W trakcie rozmowy Norton zapytał księcia, czy kiedykolwiek marzył o innej ścieżce życiowej i czy chciał zajmować się czymś innym, zanim zasiadł na tronie.

„Tak, były takie chwile, Grahamie, tak. Kiedy byłem młodszy, naprawdę chciałem zostać policjantem. Myślałem, że byłbym dobrym policjantem. Jestem wysoki, właśnie tak. I tak, uważałem, że bycie policjantem to całkiem fajna sprawa” – powiedział.

Potem jednak książę chciał zostać didżejem, ale przyznał, że nie szło mu to zbyt dobrze, co rozbawiło publiczność.

„A potem był taki okres, kiedy chciałem zostać didżejem, co nie wyszło mi zbyt dobrze. Wymyśliłem sobie pseudonim. Nazywałem się DJ Zara, ale z literą X na początku (na początku słowa litera „X” w języku angielskim czasami brzmi podobnie do „Z” – red.)” – wyznał William.

Prowadzący program wybuchnął śmiechem, nazywając taką odmianę pseudonimu bzdurą. Zapytano również Williama, czy miał swój charakterystyczny gest w kształcie litery X (skrzyżowane ręce – red.).

„Nie, nie miałem żadnego charakterystycznego gestu” – zaprzeczył.

Prowadzący dopytał, czy był DJ-em na szkolnych imprezach, na co książę odpowiedział przecząco.

„Nie, nie byłem, nigdy nie nauczyłem się tego dobrze robić” – zaśmiał się.

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