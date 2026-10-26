W Mumbaju w Indiach rozpoczął się proces w sprawie ataku nożem na bollywoodzkiego aktora Saifa Alego Khana. Jako pierwsza zeznawała pielęgniarka, która opiekowała się młodszym synem aktora i jego żony Kareeny Kapoor Khan. Rozpoznała 31-letniego Mohammada Sharifula Islama jako mężczyznę, który, jak twierdziła, wtargnął do mieszkania rodziny. Według The Express Tribune, świadek zeznała, że żądał on 10 milionów rupii indyjskich.

Zeznania pielęgniarki

Według pielęgniarki w nocy 16 stycznia 2025 roku obudził ją hałas w domu w dzielnicy Bandra. Najpierw zobaczyła zapalone światło w łazience i pomyślała, że znajduje się tam Kareena Kapoor Khan. Później świadek zauważyła mężczyznę w czapce, który zmierzał w kierunku łóżka czteroletniego Jeha.

Pielęgniarka opowiedziała, że próbowała zabrać dziecko, po czym mężczyzna zranił ją ostrzem piły do metalu i nakazał jej milczeć. Gdy zapytała, czego chce, miał zażądać pieniędzy. Hałas usłyszała inna niania, która podniosła alarm. Według wersji świadka mężczyzna później zaatakował Saifa Alego Khana i jeszcze jednego pracownika domu. Pielęgniarka doznała skaleczeń dwóch palców.

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Zarzuty i przebieg sprawy

Po ataku aktor został przewieziony do szpitala Lilavati w Mumbaju, gdzie przeszedł pilną operację. Lekarze stwierdzili sześć obrażeń, w tym dwie głębokie rany lewej ręki i szyi. W pobliżu kręgosłupa aktora znaleziono fragment ostrza, który chirurdzy usunęli.

Policja w Mumbaju zatrzymała Islama 19 stycznia 2025 roku w pobliżu Hiranandani Estate w mieście Thane. Według policji posługiwał się on kilkoma pseudonimami. Oskarżony pozostaje w areszcie. Postawiono mu zarzuty, między innymi rozboju z użyciem niebezpiecznej broni, spowodowania ciężkich obrażeń ciała i bezprawnego wtargnięcia do mieszkania, a także na podstawie ustawy o cudzoziemcach i przepisów dotyczących wjazdu do Indii. Sąd dwukrotnie odrzucił jego próby przyznania się do winy, po czym przystąpił do przesłuchiwania świadków.

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