В возрасте 93 лет умер актер Том Скерритт, известный ролями в фильме Ридли Скотта «Чужой» и сериале Picket Fences. Об этом сообщает Rolling Stone.

Семья Скерритта заявила, что он умер в среду от естественных причин. В заявлении близкие актера сообщили, что опечалены его утратой, и вспомнили его юмор, любознательность, мудрость, щедрость и любовь, которые он привносил в жизнь родных. По их словам, Скерритт уделял большое внимание воображению, творчеству, рассказыванию историй, служению, ветеранам и природе.

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Карьера на телевидении

Карьера Скерритта длилась семь десятилетий. В течение 1960-х годов он работал на телевидении и снимался, в частности, в сериалах Gunsmoke, Combat и The Virginian. Прорывной ролью актера стал капитан Дюк Форрест в военной комедии Роберта Олтмена MASH, вышедшей в 1970 году.

Роли в фильмах

В 1979 году Скерритт сыграл Далласа — капитана корабля в «Чужом». Также он исполнил второстепенные роли в картинах Top Gun, где воплотил командира Маверика, персонажа Тома Круза, Poison Ivy, Contact и Poltergeist III. Актер, удостоенный премии «Эмми», также появлялся в сериале Cheers.

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