据《滚石》报道，因出演雷德利·斯科特的电影《异形》及电视剧《Picket Fences》而闻名的演员汤姆·斯克里特去世，享年93岁。

斯克里特的家人表示，他于周三因自然原因去世。演员的亲属在一份声明中称，他们对他的离世感到悲痛，并回忆了他为家人生活带来的幽默、好奇心、智慧、慷慨和爱。他们表示，斯克里特非常重视想象力、创造力、讲故事、服务、退伍军人和自然。

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电视事业

斯克里特的职业生涯跨越了七十年。20世纪60年代，他在电视领域工作，并出演了Gunsmoke、Combat和The Virginian等剧集。该演员的突破性角色是在1970年上映的罗伯特·奥特曼战争喜剧MASH中饰演杜克·福雷斯特上尉。

电影角色

1979年，斯克里特在《异形》中饰演达拉斯——飞船的船长。他还在Top Gun、Poison Ivy、Contact和Poltergeist III中出演配角；在Top Gun中，他饰演了马弗里克的指挥官，马弗里克是汤姆·克鲁斯饰演的角色。这位曾获艾美奖的演员还出演过电视剧Cheers。

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