W wieku 93 lat zmarł aktor Tom Skerritt, znany z ról w filmie Obcy Ridleya Scotta oraz serialu Picket Fences. Informuje o tym Rolling Stone.

Rodzina Skerritta oświadczyła, że zmarł on w środę z przyczyn naturalnych. W oświadczeniu bliscy aktora przekazali, że są zasmuceni jego odejściem, i wspomnieli o humorze, ciekawości, mądrości, hojności i miłości, które wnosił w życie swojej rodziny. Jak podali, Skerritt przywiązywał dużą wagę do wyobraźni, kreatywności, opowiadania historii, służby, weteranów i natury.

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Kariera telewizyjna

Kariera Skerritta trwała siedem dekad. W latach 60. pracował w telewizji i występował między innymi w serialach Gunsmoke, Combat i The Virginian. Przełomową rolą aktora był kapitan Duke Forrest w komedii wojennej Roberta Altmana MASH, która ukazała się w 1970 roku.

Role filmowe

W 1979 roku Skerritt zagrał Dallasa, kapitana statku w Obcym. Miał również role drugoplanowe w filmach Top Gun, gdzie wcielił się w dowódcę Mavericka, postaci granej przez Toma Cruise’a, Poison Ivy, Contact i Poltergeist III. Aktor, laureat nagrody Emmy, pojawiał się również w serialu Cheers.

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