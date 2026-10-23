Верховный суд Квинсленда в Брисбене, Австралия, отклонил первую попытку фитнес-предпринимателя и бывшего участника шоу The Bachelor Сэма Вуда закрыть для СМИ доступ к материалам по делу о его освобождении под залог. Как сообщает ABC News, 46-летний Вуд не присутствовал на заседании 23 октября, где его адвокаты просили выдать запрет на публикацию информации.

Частичное ограничение

Ходатайство касалось ограничения доступа журналистов к документам, в том числе к письменным показаниям людей, поддерживающих просьбу Вуда об освобождении под залог. Судья Патрик Маккаферти согласился временно скрыть только имена, адреса и другие данные, позволяющие идентифицировать упомянутых в документах людей.

Среди скрытых сведений — адрес, по которому Вуд должен был бы проживать в случае удовлетворения заявления об освобождении под залог. До следующего заседания СМИ могут сообщать содержание отредактированных версий судебных материалов, а Вуд будет оставаться под стражей.

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Рассмотрение вопроса о залоге назначили раньше

Защита также подала в Верховный суд заявление об освобождении Вуда под залог. Суд назначил слушание на более раннюю дату: вместо 4 ноября оно состоится 30 октября. В тот же день рассмотрят и ходатайство об ограничении публикации материалов.

4 октября полиция Саншайн-Кост арестовала Вуда и предъявила ему обвинения в причинении телесных повреждений и удушении в контексте домашнего насилия. Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом в квартире в Нусе. По версии полиции, после ссоры Вуд толкнул и душил жену, пока она не перестала дышать. Вуд отрицает эти обвинения. Его первое заявление об освобождении под залог суд Саншайн-Кост отклонил 8 октября.

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