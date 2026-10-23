澳大利亚布里斯班昆士兰州最高法院驳回了健身企业家、前真人秀节目 The Bachelor 参与者萨姆·伍德首次试图限制媒体查阅其保释程序材料的申请。正如澳大利亚广播公司新闻报道所称，46岁的伍德没有出席10月23日的听证会，其律师在会上请求发布信息禁令。

部分限制

该申请涉及限制记者查阅文件，包括支持伍德保释请求人士的书面证词。帕特里克·麦卡弗蒂法官同意暂时仅隐去文件中提及人士的姓名、地址及其他可识别其身份的信息。

被隐去的信息包括：若伍德的保释申请获准，他将居住的地址。在下次听证会前，媒体可以报道经删节版法院材料的内容，而伍德将继续被拘押。

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保释听证会提前举行

辩方还向最高法院提交了伍德保释申请。法院将听证会提前安排：原定11月4日举行，现改为10月30日。同一天还将审议限制公布材料的申请。

10月4日，阳光海岸警方逮捕伍德，并以在家庭暴力背景下造成身体伤害和勒颈罪名起诉他。这些指控与努萨一套公寓内发生的一起涉嫌事件有关。据警方说法，争吵后，伍德推搡并勒住妻子的脖子，直到她停止呼吸。伍德否认这些指控。他的首次保释申请于10月8日被阳光海岸法院驳回。

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