在争议性指控的背景下，梅根·马克尔谈到了与父亲的关系

梅根·马克尔表示，对于针对其父亲托马斯·马克尔的指控，她深感痛心。警方正在调查他涉嫌持有儿童性虐待图片一案。

据《太阳报》报道，现居菲律宾的托马斯·马克尔据信保存了大量非法图像。据该报称，这些图像被他的儿子小托马斯·马克尔发现，随后他向警方报案指控其父亲。

当这一消息公之于众时，萨塞克斯公爵夫人发表了如下声明：

“对于过去24小时内曝光的新闻，我深感痛心，我的心与可能因此受到伤害的任何儿童同在。2018年，曾向伦敦警察厅和王室成员安保部门发送了一封信函。 随后，这封信被转交给了我。

信中针对我的父亲提出了令人不安且令人愤慨的指控，并向我保证这些指控正在接受调查。

希望现在大家能明白，尽管多年来某些媒体歪曲了事实，但我与父亲保持距离以及不允许他与我们的孩子接触的决定，都是出于同一个原因：保护孩子们。 我曾相信，当局对其他家庭也是如此对待的。

尽管如今曝光的事件规模之大超乎想象，但我衷心希望正义能彻底伸张，无辜儿童的安全与保护仍将是首要任务，” ——梅根·马克尔表示。

伦敦警方目前尚未证实是否向梅根发出过这封信，也未透露文件的具体内容。

与此同时，据《express》报道，托马斯·马克尔老先生坚决否认保存了儿童色情图片，称这些指控是“卑鄙的谎言”。

梅根的父亲表示，其子小托马斯声称自己将大量儿童色情图片下载到电脑和手机上的说法是“彻头彻尾的胡说八道”。

在佛罗里达州一家康复中心接受《每日邮报》采访时，马克尔老先生说：“我感到震惊， 感到痛苦，也因儿子对我提出这些指控而深感悲伤。我绝不可能做出他们指控我做过的事。 这是能对我提出的最可怕的指控。这完全是无稽之谈。只是一堆谎言。这太恶心了。我完全不明白汤姆为什么要通过这些谎言来毁掉我。”

据该报报道，马克尔先生的儿子向警方透露，他在父亲位于宿务市的家中，发现四个大纸箱里装有“数百甚至数千张”涉及儿童性剥削的图片。

《太阳报》报道了这一消息。

梅根·马克尔透露了五岁女儿莉莉贝特的爱好。

梅根·马克尔的一位好友分享了萨塞克斯公爵夫妇家中温馨的照片。

回顾一下，美国女演员、英国哈里王子的妻子兼萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔于8月4日庆祝了45岁生日，并在社交媒体上分享了庆祝照片。

英国国王查尔斯三世的前管家格兰特·哈罗德透露了君主日常饮食的细节，据他介绍，这种饮食有助于维持健康和积极的生活方式。

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