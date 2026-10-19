Меган Маркл розкрила хобі п’ятирічної доньки Лілібет

Меган Маркл розповіла про захоплення своєї п’ятирічної доньки Лілібет. Виявилося, що дівчинка любить гімнастику — це хобі також до вподоби її британській кузині, принцесі Шарлотті. Про захоплення доньки герцогиня Сассекська розповіла під час нещодавнього візиту до Ноттінгема.

Так, зіркова мама з гордістю зізналася, що її п'ятирічна донька Лілібет просто у захваті від гімнастики.

“Моя донька зараз займається гімнастикою. Їй це дуже подобається”, – поділилася Меган Маркл.

Шанувальники королівської родини одразу звернули увагу на цікаву деталь: цим же спортом захоплюється і двоюрідна сестра Лілібет – 11-річна принцеса Шарлотта, донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Вона вже кілька років цікавиться гімнастикою і балетом.

Про це герцогиня Сассекська розповіла під час свого нещодавнього візиту до Ноттінгема, повідомляє People.

Подруга Меган Маркл показала теплі фото з будинку герцогів Сассекських.

Нагадаємо, американська акторка, дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл 4 серпня відзначила своє 45-річчя й поділилася у соцмережах святковими світлинами.

Колишній дворецький короля Великої Британії Чарльза III Грант Гарролд розкрив подробиці щоденного раціону монарха, який, за його словами, допомагає підтримувати здоров'я та активний спосіб життя.

Читай нас у