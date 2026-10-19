Меган Маркл рассказала о хобби своей пятилетней дочери Лилибет

Меган Маркл рассказала об увлечении своей пятилетней дочери Лилибет. Оказалось, что девочка любит гимнастику — это хобби также нравится ее британской кузине, принцессе Шарлотте. Об увлечении дочери герцогиня Сассекская рассказала во время недавнего визита в Ноттингем.

Так, звездная мама с гордостью призналась, что её пятилетняя дочь Лилибет просто в восторге от гимнастики.

«Моя дочь сейчас занимается гимнастикой. Ей это очень нравится», — поделилась Меган Маркл.

Поклонники королевской семьи сразу обратили внимание на интересную деталь: этим же видом спорта увлекается и двоюродная сестра Лилибет — 11-летняя принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она уже несколько лет увлекается гимнастикой и балетом.

Об этом герцогиня Сассекская рассказала во время своего недавнего визита в Ноттингем, сообщает People.

Подруга Меган Маркл показала уютные фото из дома герцогов Сассекских.

Напомним, американская актриса, супруга британского принца Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл 4 августа отметила свой 45-й день рождения и поделилась в соцсетях праздничными снимками.

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