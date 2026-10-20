Ведущая оппозиционная партия Венесуэлы Vente Venezuela объявила общенациональную мобилизацию 22 октября с требованием обеспечить безопасное возвращение в страну лидера партии и лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марии Корины Мачадо. Акции должны пройти во всех 23 штатах Венесуэлы, сообщает Anadolu Agency.

Требования участников акций

На пресс-конференции в Каракасе глава партии Карлос Фернандес заявил, что к протестам должны присоединиться представители гражданского общества, профсоюзов, молодежных групп, оппозиционных партий и платформы Plataforma Unitaria.

Помимо возвращения Мачадо, оппозиция выдвинула еще три требования: определить окончательную дату президентских выборов, освободить всех задержанных оппозиционных активистов и политических диссидентов, а также восстановить политические права лидеров оппозиции и отменить административные запреты для них.

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Предложение по выборам

Vente Venezuela поддержала предложение конгрессмена США Берни Морено провести президентские выборы 24 июля 2027 года. Этот график ранее публично поддержала Мачадо.

Фернандес назвал мобилизацию движущей силой мирной мобилизации на фоне, по его словам, ухудшения социально-экономической ситуации и проблем с инфраструктурой в стране. Акции анонсировали во время третьего раунда переговоров о политическом переходе между представителями правительства и частью оппозиции. Переговоры возобновились вскоре после того, как Вашингтон отменил санкции против Хорхе Родригеса, главного переговорщика администрации и брата временной президентки Дельси Родригес.

Одним из ключевых вопросов переговоров остается отмена политических запретов. Мачадо добивается немедленной отмены административной дисквалификации, введенной в отношении нее в 2023 году, которая не позволяла ей баллотироваться на предыдущих президентских выборах.

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