委内瑞拉主要反对党Vente Venezuela宣布于10月22日举行全国动员，要求确保该党领袖、2025年诺贝尔和平奖得主玛丽亚·科里娜·马查多安全返回该国。活动将在委内瑞拉全部23个州举行，阿纳多卢通讯社报道。

活动参与者的诉求

在加拉加斯举行的新闻发布会上，党领导人卡洛斯·费尔南德斯表示，公民社会、工会、青年团体、反对党以及Plataforma Unitaria平台的代表预计将加入抗议活动。

除要求马查多返回外，反对派还提出三项要求：确定总统选举的最终日期，释放所有被拘留的反对派活动人士和政治异见人士，以及恢复反对派领导人的政治权利并取消对他们实施的行政禁令。

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关于选举的提议

Vente Venezuela支持美国国会议员伯尼·莫雷诺提出的于2027年7月24日举行总统选举的建议。马查多此前曾公开支持这一时间表。

费尔南德斯称，这场动员是在该国社会经济状况恶化和基础设施问题加剧的背景下，推动和平动员的力量。相关活动是在政府代表与部分反对派就政治过渡进行第三轮谈判期间宣布的。华盛顿解除对豪尔赫·罗德里格斯的制裁后不久，谈判随即恢复；罗德里格斯是政府的首席谈判代表，也是临时总统德尔西·罗德里格斯的兄弟。

取消政治禁令仍是谈判的关键议题之一。马查多要求立即撤销2023年对她实施的行政取消资格决定，该决定使她无法参加此前的总统选举。

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