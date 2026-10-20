英国伦敦萨瑟克刑事法院正在审理针对极右翼活动人士汤米·罗宾逊的案件，其真实姓名为斯蒂芬·亚克斯利-列农。他被控于2024年两次跟踪骚扰《每日邮报》记者安德鲁·杨和雅各布·迪恩胡伯，并导致他人产生遭受暴力的恐惧。罗宾逊否认指控。

据《卫报》报道，陪审员听取了罗宾逊于2024年8月留给《每日邮报》编辑泰德·维里蒂的一段语音留言。录音中，他称已确定该报员工的所在地，持有他们的照片，并承诺让他们及其家人“出名”。他还要求维里蒂与他联系，并称自己准备“上门敲门”。

记者证词

安德鲁·杨在法庭宣读的一份声明中表示，在2024年绍斯波特杀人事件后，他因有关这名活动人士的报道以及有关其影响后续骚乱的指控，担心遭到罗宾逊追随者的报复。杨表示，当时罗宾逊在社交网络X上约有80万名关注者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法庭还获悉，杨的地址被X上的一个匿名账号公布。此后，不明男子开始出现在他的住所附近，以及另一名与他共事的记者的住所附近。杨的女儿在声明中称，在罗宾逊的账号发布了她母亲和姐妹面部被遮挡的照片后，家人开始担忧安全问题。

搬离住所

雅各布·迪恩胡伯表示，在罗宾逊在网上传播了他的照片，并且据法庭所述向该记者发送一名陌生女子的照片后，他和伴侣搬离了住所。迪恩胡伯称，由于罗宾逊知道他的地址，而且他的姓氏很容易被识别，他将在很长一段时间内保持警惕。

检察官本·霍尔特表示，该案涉及罗宾逊对其认为记者不正当干扰其休假的反应。检察官称，记者及其家人因恐吓行为被迫离开住所。案件审理仍在继续。

关注我们在