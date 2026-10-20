W Wielkiej Brytanii Sąd Koronny w Southwark w Londynie rozpatruje sprawę przeciwko skrajnie prawicowemu aktywiście Tommy'emu Robinsonowi, którego prawdziwe nazwisko to Stephen Yaxley-Lennon. Jest on oskarżony o dwa przypadki nękania dziennikarzy Mail, Andrew Younga i Jacoba Dirnhubera, w 2024 roku, które wywołały obawę przed przemocą. Robinson zaprzecza zarzutom.

Jak informuje The Guardian, ława przysięgłych odsłuchała wiadomość głosową, którą Robinson zostawił redaktorowi Daily Mail Tedowi Verity'emu w sierpniu 2024 roku. Na nagraniu stwierdził, że ustalił miejsce pobytu pracowników gazety, ma ich zdjęcia i obiecał uczynić ich oraz ich rodziny „sławnymi”. Poprosił również Verity'ego o kontakt i powiedział, że jest gotów „przyjść i zapukać”.

Zeznania dziennikarzy

W oświadczeniu odczytanym w sądzie Andrew Young powiedział, że obawiał się odwetu ze strony zwolenników Robinsona za materiały o aktywiście po zabójstwach w Southport w 2024 roku oraz oskarżenia o jego wpływ na późniejsze zamieszki. Według Younga Robinson miał wówczas około 800 tysięcy obserwujących w serwisie społecznościowym X.

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Sąd usłyszał również, że adres Younga opublikował anonimowy profil na X. Następnie w pobliżu jego domu i mieszkania innego dziennikarza, który z nim pracował, zaczęli pojawiać się nieznani mężczyźni. Córka Younga w swoim oświadczeniu podała, że rodzina zaniepokoiła się o bezpieczeństwo po opublikowaniu na koncie Robinsona zdjęć jej matki i siostry z ukrytymi twarzami.

Wyprowadzka z domu

Jacob Dirnhuber oświadczył, że on i jego partnerka wyprowadzili się z domu po tym, jak Robinson udostępnił w sieci jego wizerunek i, według danych sądu, wysyłał dziennikarzowi zdjęcia nieznanej kobiety. Dirnhuber powiedział, że przez długi czas będzie czuł się zagrożony, ponieważ Robinson zna jego adres, a jego nazwisko jest łatwe do zidentyfikowania.

Prokurator Ben Holt powiedział, że sprawa dotyczy reakcji Robinsona na to, co uważał za nieuzasadnioną ingerencję dziennikarzy w jego wypoczynek. Według prokuratora dziennikarze i członkowie ich rodzin zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu zastraszających działań. Rozprawa trwa.

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