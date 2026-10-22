W Polsce partia Prawo i Sprawiedliwość złożyła do marszałka Sejmu wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Poinformował o tym szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, podaje RMF24.

Zebrano wymagane podpisy

Błaszczak oświadczył, że wniosek został już złożony. Skrytykował również Kierwińskiego, nazywając go jednym z najgorszych ministrów obecnego rządu.

Według Błaszczaka PiS zebrało wymaganą liczbę podpisów i przygotowało nowe dokumenty po tym, jak przedstawiciele Rozwój Plus złożyli niekompletny dokument. Poseł Rozwój Plus Krzysztof Szczucki wyjaśniał to błędem ludzkim: według niego pracownik klubu omyłkowo nie dołączył jednego arkusza. Błaszczak dodał, że pod wnioskiem podpisali się również kilku polityków ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

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Reakcja MSWiA

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, komentując inicjatywę dla PAP, oświadczyła, że w warunkach zagrożeń związanych między innymi z wojną hybrydową opozycja również powinna myśleć o zapewnieniu stabilności w kraju. Jej zdaniem takie działania w tym okresie są nieodpowiedzialne.

Zgodnie z konstytucją Polski Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Wniosek o odwołanie ministra może złożyć co najmniej 69 posłów.

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