W stanie Tennessee w USA zespół, który miał założyć linię dożylną skazanej na śmierć Chriście Pike, jeszcze przed rozpoczęciem podawania pentobarbitalu wielokrotnie wyrażał wątpliwości co do stanu jej żyły. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na szczegółowe oświadczenie adwokata Pike, Randy’ego Spiveya, który był świadkiem procedury.

Próby założenia linii dożylnej

Według Spiveya członkowie zespołu użyli do 10 igieł, próbując uzyskać dostęp żylny w celu podania śmiertelnej dawki leku uspokajającego. Około 20 minut po rozpoczęciu procedury zaczęli omawiać, czy żyła mogła zostać uszkodzona.

Jeden z członków zespołu, oznaczony przez adwokata jako „członek numer dwa”, po raz pierwszy wysunął takie przypuszczenie o godz. 18:53. Następnie zespół zrezygnował z igły o rozmiarze 20 gauge, uznając ją za niewystarczająco długą. O godz. 18:57 dwie osoby zbadały miejsce wkłucia i nie były w stanie ustalić, czy udało się znaleźć żyłę.

Mimo to kilka minut później zespół uznał, że linia została założona, jednak później okazało się, że nie działała prawidłowo. Igłę wyjęto z lewej ręki Pike; według obserwacji Spiveya wyglądała na mocno wygiętą. O godz. 19:08 uczestnicy postanowili przegrupować się i ponownie sprawdzić prawą rękę skazanej. O godz. 19:13 poinformowano ją, że rzekomo znaleziono dostęp żylny.

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Wstrzymana egzekucja i wniosek sądowy

Poszukiwanie żyły rozpoczęło się o godz. 18:35 i zakończyło o godz. 19:24, gdy zespół opuścił komorę, sądząc, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Pike jednak pozostawała przy życiu, wydawała dźwięki chrapania i duszenia się, po czym wykonanie wyroku ostatecznie wstrzymano.

Adwokat wskazuje, że wątpliwości zespołu co do stanu żyły wspierają wersję, według której pentobarbital mógł trafić nie do krwiobiegu, lecz do tkanek ręki. O godz. 19:34 Pike skarżyła się na silne pieczenie i uczucie, jakby jej ręka mogła pęknąć.

Po 10 dniach w szpitalu Pike wróciła do więzienia w Nashville. Według publikacji może mówić i chodzić, jednak jej długoterminowy stan zdrowia nadal pozostaje nieznany. Gubernator Tennessee Bill Lee odwołał wszystkie egzekucje w stanie do czasu zakończenia kontroli.

Ze zeznaniami Spiveya zapoznano się w ramach nowego wniosku w sprawie skazanego na śmierć Tony’ego Carruthersa oraz innych więźniów. W maju zespołowi również nie udało się znaleźć żyły Carruthersa przez ponad 30 minut, a on przeżył próbę egzekucji. Jego adwokaci kwestionują protokół śmiertelnego zastrzyku w Tennessee, wskazując na ryzyko okrutnej i nadzwyczajnej kary.

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