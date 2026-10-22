在美国田纳西州，负责为死刑犯克里斯塔·派克建立静脉注射通道的团队，在开始注射戊巴比妥之前，曾多次对她静脉的状况表示怀疑。据《卫报》报道，该报援引了派克律师、程序见证人兰迪·斯派维的一份详细声明。

建立静脉注射通道的尝试

斯派维表示，团队成员使用了多达10根针，试图建立静脉通路，以注射致死剂量的镇静药物。程序开始约20分钟后，他们开始讨论静脉是否可能已经受损。

律师称为“二号成员”的一名团队成员于18时53分首次提出这一可能性。随后，团队放弃了一根20号针，认为它不够长。18时57分，两名参与者检查了穿刺部位，但无法确定是否找到了静脉。

尽管如此，几分钟后团队认定通道已经建立，但后来发现其并未正常发挥作用。针头从派克的左臂拔出；根据斯派维的观察，它看起来严重弯曲。19时08分，参与者决定重新调整，再次检查该名死刑犯的右臂。19时13分，她被告知据称已找到静脉通路。

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被叫停的处决与法庭动议

寻找静脉的工作于18时35分开始，并于19时24分结束，当时团队离开执行室，认为一切正按计划进行。然而，派克仍然活着，发出打鼾和窒息的声音，随后执行最终被叫停。

律师指出，团队对静脉状况的怀疑支持这样一种说法：戊巴比妥可能没有进入血液，而是进入了手臂组织。19时34分，派克抱怨强烈的灼烧感，并感觉自己的手臂仿佛要爆裂。

在医院住院10天后，派克被送回纳什维尔的一所监狱。据该报报道，她能够说话和行走，但其长期健康状况仍不明朗。田纳西州州长比尔·李已取消该州所有处决，直至审查完成。

斯派维的证词被附入死刑犯托尼·卡鲁瑟斯及其他囚犯案件的一项新动议中。今年5月，团队同样在超过30分钟内未能找到卡鲁瑟斯的静脉，他在一次处决尝试后幸存。他的律师正对田纳西州的注射死刑程序提出质疑，称其存在残酷和异常惩罚的风险。

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