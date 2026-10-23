RMF24：六至七个国家可能申请额外SAFE贷款

布鲁塞尔正在寻找愿意通过SAFE计划为欧盟防务需求额外获得200亿至210亿欧元贷款的国家。据RMF24报道，只有六个或七个欧盟成员国可以申请这笔资金。

SAFE是一项总额为1500亿欧元的防务贷款计划。再次可用的资金由未使用的资金构成，包括意大利削减计划贷款后约60亿欧元，以及匈牙利缩减计划的约110亿欧元。欧盟委员会希望在11月底或12月初宣布新一轮申请。

对额外贷款感兴趣的国家减少

据该媒体报道，缩减计划的意大利和匈牙利已初步表示对额外融资不感兴趣。西班牙和葡萄牙也对新贷款不感兴趣：该计划在这些国家的实施进展缓慢。

由于公共财政状况，罗马尼亚、拉脱维亚和爱沙尼亚可能无法增加借款。因此，欧盟委员会需要寻找愿意使用该计划大量剩余资金的国家。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

波兰尚未作出决定

波兰的决定可能成为分配SAFE第二批资金的关键。布鲁塞尔认为，波兰有能力获得额外贷款。波兰政府尚未作出最终决定。

波兰已无法将这些资金仅用于独立的国家采购，因为提交此类项目的截止日期已于5月到期。为获得新融资，波兰需要与至少一个其他国家准备联合订单。欧盟委员会还坚持要求乌克兰参与此类项目，而波兰主要关注本国武装力量的现代化。

由SAFE第二批资金资助的项目必须在2030年前完成。如果额外资金仅在2027年提供，履行合同将只剩下约三年时间。对华沙而言，另一个因素是SAFE提供的是贷款，而不是无偿赠款。

关注我们在