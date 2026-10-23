W Brukseli poszukują państw gotowych zaciągnąć dodatkowe pożyczki w wysokości 20–21 mld euro w ramach programu SAFE na potrzeby obronne UE. Jak informuje RMF24, o te środki może ubiegać się jedynie sześć lub siedem państw członkowskich Unii Europejskiej.

SAFE to program pożyczek obronnych o łącznej wartości 150 mld euro. Ponownie dostępna kwota składa się z niewykorzystanych środków, około 6 mld euro po ograniczeniu przez Włochy planowanych pożyczek oraz około 11 mld euro, o które Węgry zmniejszyły swoje plany. Komisja Europejska chce ogłosić nowy nabór wniosków pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Mniej chętnych na dodatkowe pożyczki

Według portalu Włochy i Węgry, które ograniczyły swoje plany, wstępnie poinformowały o braku zainteresowania dodatkowym finansowaniem. Hiszpania i Portugalia również nie są zainteresowane nowymi pożyczkami: w tych krajach realizacja programu przebiegała powoli.

Rumunia, Łotwa i Estonia mogą nie mieć możliwości zwiększenia zadłużenia ze względu na stan finansów publicznych. W rezultacie Komisja Europejska musi znaleźć państwa gotowe wykorzystać znaczną pozostałą pulę środków programu.

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Polska jeszcze nie podjęła decyzji

Kluczowa dla podziału drugiej puli SAFE może być decyzja Polski, która według oceny Brukseli ma możliwość zaciągnięcia dodatkowej pożyczki. Polski rząd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Polska nie może już przeznaczyć tych środków wyłącznie na samodzielne krajowe zakupy, ponieważ termin składania takich projektów upłynął w maju. Aby uzyskać nowe finansowanie, musi przygotować wspólne zamówienia z co najmniej jednym innym państwem. Komisja Europejska nalega również na udział Ukrainy w takich projektach, podczas gdy Polska jest zainteresowana przede wszystkim modernizacją własnych sił zbrojnych.

Projekty finansowane z drugiej puli SAFE muszą zostać zrealizowane do 2030 roku. Jeśli dodatkowe środki zostaną przyznane dopiero w 2027 roku, na realizację kontraktów pozostaną około trzy lata. Dodatkowym czynnikiem dla Warszawy jest to, że SAFE przewiduje pożyczki, a nie bezzwrotne dotacje.

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