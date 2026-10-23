В Брюсселе ищут страны, готовые привлечь дополнительные займы на 20–21 млрд евро в рамках программы SAFE для оборонных нужд ЕС. Как сообщает RMF24, подать заявку на эти средства могут только шесть или семь государств — членов Евросоюза.

SAFE — программа оборонных займов общим объемом 150 млрд евро. Повторно доступная сумма состоит из неиспользованных средств: примерно 6 млрд евро после сокращения Италией запланированных займов и около 11 млрд евро, на которые Венгрия уменьшила свои планы. Еврокомиссия хочет объявить новый прием заявок в конце ноября или начале декабря.

Меньше желающих получить дополнительные займы

По данным издания, Италия и Венгрия, сократившие свои планы, предварительно сообщили об отсутствии интереса к дополнительному финансированию. Испания и Португалия также не заинтересованы в новых займах: в этих странах реализация программы проходила медленно.

Румыния, Латвия и Эстония могут не иметь возможности увеличить заимствования из-за состояния государственных финансов. В результате Еврокомиссии необходимо найти государства, готовые использовать значительный остаток средств программы.

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Польша еще не приняла решения

Ключевым для распределения второго пула SAFE может стать решение Польши, которая, по оценке Брюсселя, имеет возможность привлечь дополнительный заем. Окончательного решения польское правительство еще не приняло.

Польша уже не может направить эти средства только на самостоятельные национальные закупки, поскольку срок подачи таких проектов истек в мае. Для получения нового финансирования ей необходимо подготовить совместные заказы как минимум с одним другим государством. Еврокомиссия также настаивает на участии Украины в таких проектах, тогда как Польша заинтересована прежде всего в модернизации собственных вооруженных сил.

Проекты, профинансированные из второго пула SAFE, должны быть реализованы до 2030 года. Если дополнительные средства предоставят только в 2027 году, на выполнение контрактов останется примерно три года. Дополнительным фактором для Варшавы является то, что SAFE предусматривает займы, а не безвозвратные гранты.

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