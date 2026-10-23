奥地利外交部宣布维也纳的四名俄罗斯外交官为不受欢迎的人，并命令他们离开该国。该部门表示，这一决定是根据奥地利安全机构就与外交身份不相容的活动作出的评估而作出。该报称，这一表述通常用于涉及间谍活动嫌疑的语境。

该决定涉及哪些人

其中三名外交官在侵略国俄罗斯驻奥地利大使馆工作，另一人在俄罗斯驻欧洲安全与合作组织代表团工作，该组织负责军事安全和军备控制问题。《耶路撒冷邮报》援引奥地利外交部声明报道称。

在该决定宣布后，俄罗斯通讯社援引俄罗斯外交部代表、即侵略国代表的话称，莫斯科将对驱逐外交官作出回应。他没有提供可能回应的细节。

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自2020年以来驱逐外交官

目前的决定使奥地利自2020年以来驱逐的俄罗斯外交官人数增至18人。在5月的上一轮驱逐中，奥地利宣布驱逐三名外交官。当时，奥地利当局指出，俄罗斯外交建筑屋顶上有一片“天线森林”，可能被用于间谍活动。

维也纳是重要的外交中心：欧洲安全与合作组织以及多个联合国机构均位于该市，其中包括国际原子能机构。大量外交使团为情报人员在外交豁免的掩护下开展工作创造了机会。

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